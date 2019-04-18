Порошенко: Путин не отказался от планов уничтожить Украину

Порошенко обратился со срочным обращением к украинцам
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не отказался от планов уничтожить Украину. Об этом Порошенко сказал в срочном обращении к украинцам, сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко подчеркнул, что несмотря на то, что президенту страны-агрессора России не удалось реализовать ни один из его планов в Украине, он до сих пор стремится уничтожить Украину, жаждет реванша.
"За пять лет Путин не достиг ни одной своей стратегической цели в отношении Украины. Пытался атаковать нас с фронта и взорвать с тыла. Ничего у него не получилось. Он жаждет реванша. Он не отказался от планов уничтожить Украину, лишить нас независимости и размыть нашу национальную идентичность", - заявил Порошенко.
"Первое, что он ставит себе целью - немедленно остановить наше движение в Евросоюз и НАТО как системы коллективной безопасности. Она России не по зубам, а нас - нас она надежно защитит", - добавил Порошенко.
Также Порошенко подчеркнул, что по результатам парламентских выборов Кремль приложит немалые усилия для формирования лояльного к Москве большинства.
"А уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту президента Украины... Которого легко переигрывает и на уровне безопасности, и на дипломатическом, и на политическом фронтах", - отметил он.
Порошенко напомнил, что в программе его оппонента нет ни слова о Евросоюзе.
"Так что меня не удивляет, что за него агитирует Москва: от Жириновского и Зюганова до нашей эмиграции во главе с Азаровым, которая уже спаковала чемоданы для возвращения в Украину. Как и группа олигархов-беглецов", - сказал он.
Звернення Президента України
Дуже ризиковано експериментувати з посадою Президента та Верховного Головнокомандувача. Це ж не жарти. Ідеться про безпеку країни і про безпеку кожного з нас! В програмі мого опонента нема жодного слова про Євросоюз. Тож мене не дивує, що за нього агітує Москва від Жириновського та Зюганова до нашої еміграції на чолі з Азаровим, яка вже спакувала валізи для повернення в Україну. Як і група олігархів-втікачів, і план одного із них в разі перемоги Зеленського – повернути собі "Приватбанк". І як бачите, їм не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. І подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонам клієнтів. А країні в цілому – дефолтом та економічною кризою. Тому Уряд і Нацбанк правильно роблять, що оскаржують це рішення. 5-річне президентство – це не комедія, яку можна перемкнути на будь-якому епізоді, якщо стало не смішно. І не фільм жахів, який легко зупинити. Коли прийдете на дільниці, не думайте про Порошенка чи Зеленського. Думайте про Україну, як її зберегти! Не дайте перетворити її на Малоросію!Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 18 квітня 2019 р.