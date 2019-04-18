Порошенко: Путин не отказался от планов уничтожить Украину

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко обратился со срочным обращением к украинцам

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не отказался от планов уничтожить Украину. Об этом Порошенко сказал в срочном обращении к украинцам, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что несмотря на то, что президенту страны-агрессора России не удалось реализовать ни один из его планов в Украине, он до сих пор стремится уничтожить Украину, жаждет реванша.

"За пять лет Путин не достиг ни одной своей стратегической цели в отношении Украины. Пытался атаковать нас с фронта и взорвать с тыла. Ничего у него не получилось. Он жаждет реванша. Он не отказался от планов уничтожить Украину, лишить нас независимости и размыть нашу национальную идентичность", - заявил Порошенко.

"Первое, что он ставит себе целью - немедленно остановить наше движение в Евросоюз и НАТО как системы коллективной безопасности. Она России не по зубам, а нас - нас она надежно защитит", - добавил Порошенко.

Также Порошенко подчеркнул, что по результатам парламентских выборов Кремль приложит немалые усилия для формирования лояльного к Москве большинства.

"А уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту президента Украины... Которого легко переигрывает и на уровне безопасности, и на дипломатическом, и на политическом фронтах", - отметил он.

Порошенко напомнил, что в программе его оппонента нет ни слова о Евросоюзе.

"Так что меня не удивляет, что за него агитирует Москва: от Жириновского и Зюганова до нашей эмиграции во главе с Азаровым, которая уже спаковала чемоданы для возвращения в Украину. Как и группа олигархов-беглецов", - сказал он.