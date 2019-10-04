У Порошенко прокомментировали закон о прослушке нардепов

Верховная рада приняла закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс с учетом замечаний оппозиции, о том, что этот законопроект не должен стать инструментом для репрессий, а должен выполнять правоохранительную функцию. Об этом в видеообращении заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"330 за изменения в УПК (закон 1009), который неделю назад со скандалом был направлен на повторное второе чтение. Именно наша политическая сила настаивала на том, чтобы в законопроект были внесены изменения. Тогда, в том числе и некоторые общественные активисты, устроили депутатам истерику и обструкцию, мол, испугались прослушки НАБУ и поэтому завалили закон. А мы говорили о репрессивных нормах этого законопроекта к простым гражданам, о драконовских правилах времен Сталина, по которым можно было задерживать без суда и следствия, без права залога и обжалования, о неправильности отмены сроков расследования и возможность держать человека в статусе подозреваемого всю жизнь. О коррупционных рисках в условиях неэффективного следствия или недобросовестных правоохранителей", – сказала она.

Парламентарий отметила, что правки и четкая, аргументированная позиция "Европейской солидарности" были услышаны общественностью и монобольшинством. Это помогло качественно доработать законопроект и привести его в соответствие с нормами права ЕС, считает Геращенко.

"Сегодня удалось отстоять наши правки, доработать этот закон и сделать его более профессиональным, таким, что соответствует праву ЕС. Наша фракция голосовала ЗА. Мы – за профессиональный подход, а не хайп и турборежим, за профессиональную работу комитетов, за внимание к деталям и поправок. С ужасом представляю, что бы было, чтобы слуги реализовали свой план – проголосовать 74 сырых и несовершенных закона сразу в целом.... Все эти полицейские органы могли превратиться в инструменты террора. Мы смогли сохранить такие нормы, как прослушка НАБУ, но защитить права граждан. Очень трудно поворачиваем работу парламента от безумного зеленого принтера до нормального профессионального обсуждения. Наша фракция – реально молодцы!", – сообщила Геращенко.