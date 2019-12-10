У Порошенко прокомментировали нормандскую встречу: ни измены, ни победы

Главными вопросами для президента РФ Владимира Путина в Париже были приоритет политического блока над безопасностью и газовые переговоры. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, комментируя нормандский саммит.

"России не хватило несколько месяцев достроить "Северный Поток -2", и ей крайне необходимы эти несколько месяцев иметь транзит через Украину. Потом тема транзита станет еще одной темой шантажа Киева. А сейчас именно газовый вопрос, а не Донбасс, были решающими для Путина, когда он согласился на встречу", - сказала она.

Именно поэтому, считает нардеп, газовые двусторонние переговоры в несколько раз превысили 10-минутную двусторонку президентов Украины и РФ, где даже не прозвучало слово Крым.

"Плюс, Москва устала от санкций, конечно, и уже почти вернулась к столу больших – поэтому Путин стремится ускорить этот процесс выхода РФ из международной изоляции, куда мы так трудно его загнали. Но ключевое – газ", – отметила она.

Парламентарий отметила, что эта встреча была важной, но не стала исторической для мирного урегулирования. "Не произошло ни измены, ни победы. Ни заключения мира, ни капитуляции", – подчеркнула политик.

Также Геращенко обратила внимание, что позитивным результатом саммита является обмен пленными, ведь заложники наконец окажутся дома.

"Прогнозируемо и очень важно, что до конца года будут освобождены заложники. Для меня это имеет личностное измерение, болею, чтобы в списке были Станислав Асеев и наши военные, которых с 2015 удерживают боевики в оккупированном Донецке и Луганске. Путин не отдал нам их в декабре 2017, украв еще два года жизни ребят и их семей. Очевидно, Путин мог освободить заложников уже давно, но держал как козырь в своем КГБшном рукаве. Это весомый результат саммита", – сообщила она.

Геращенко подчеркнула, что откладывание вопроса безопасности дорожной карты на следующие встречи является отрицательным результатом.

"Прогнозируемо и плохо, что вопросы безопасности не решены, Путин откладывает их на второй план. Плохо, что не обсуждалась дорожная карта, которая бы включала первоочередность безопасности пунктов, вывод иностранных войск, возвращение к протоколам сентября 2014 года. Плохо, что на переговорах ни разу не прозвучало Дебальцево, Новоазовск", – сообщила парламентарий.

Она обратила внимание на то, что продолжение давления на Украину со стороны России является неизбежным.

"РФ попытается дожимать Украину по газовому вопросу, подписанию краткосрочного контракта, отказа от исков Нафтогаза к Газпрому в 3 млрд и 12 млрд. Москва будет дожимать на политическом блоке Минска на своих условиях, постоянном статусе для оккупированных территорий и проведении выборов на территории, где остаются российские войска", – отметила политик.

"Очевидно, что для сохранения санкций ВР будет пролонгировать старый закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Нового нет. Кстати, это также пикантная деталь. Нынешняя власть сокрушительно критиковала минские соглашения, в том числе и принятые нами законы, строила на этом свою избирательную кампанию. Но ничего нового пока не предложили", – сообщила она.

Геращенко призвала новую власть сосредоточить усилия на разработке собственного плана мирного урегулирования, который будет отвечать национальным интересам Украины, вместо критики предшественников и заигрывания с Путиным.

"Президент Зеленский не обошелся без критики предшественника, Петра Порошенко, мол, он вынужден выполнять подписанное не им, в том числе в самом болезненном вопросе границы. Критики Путина, который не выводит войска, повторяя про "нас там нет" и прямой диалог с Донбассом – не наблюдалось", – написала она.

"Минские соглашения были подписаны в самые трагические для Украины дни, когда надо было остановить Иловайскую и Дебальцевскую бойни, убийство украинцев. Мы использовали паузу для наращивания мощи украинской армии, усиления нашей оборонной сферы. Преемники, пользуйтесь этим. Подпишите свой план, свою дорожную карту, которая приведет Украину к миру через победу", – говорит сопредседатель фракции "Европейская солидарность".