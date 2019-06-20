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Порошенко прокомментировал решение КСУ

Новости » Выборы 2019    20.06.2019 - 18:58
Порошенко прокомментировал решение КСУ
Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Порошенко отметил, что настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам

Пятый президент Петр Порошенко прокомментировал решение Конституционного суда Украины (КСУ) о признании конституционным указа Владимира Зеленского относительно роспуска Верховной рады. Об этом Порошенко написал в своем Twitter.

"Настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Настоящий государственник должен выполнять решение Конституционного суда, каким бы оно не было и как бы ты к нему не относился", - написал Порошенко.

Как сообщил источник РБК-Украина, указ был признан соответствующим Конституции. "Сейчас есть 17 полномочных судей. За это проголосовало большинство судей на заседании, то есть, за это проголосовали больше 10 судей", - сообщил источник.

Порошенко предостерегает от атаки на государственность КСУ признал конституционным роспуск Рады
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