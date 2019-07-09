Порошенко прокомментировал отмену парада на День независимости

Решение проводить военный парад на День Независимости Украины или нет является правом президента Украины, Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил, которое зависит от его приоритетов. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя в студии "Прямого канала" информацию об отмене парада президентом Зеленским в пользу выплаты премий личному составу ВСУ.

При этом Порошенко подчеркнул, что парад – это значимое событие не только для армии, но и для украинского народа, ведь он демонстрирует тот прогресс в развитии ВСУ, который был достигнут в течение года.

"Военный парад – это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом о дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. На сегодня армия и воины являются наиболее уважаемой институцией, которая пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", – отметил Порошенко.

"Но президент Зеленский как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины имеет полное право принимать решение – проводить парад или нет. Это зависит от приоритетов господина Зеленского", – отметил лидер "Европейской солидарности".

"У меня приоритетом было создание государства – кроме языка, кроме веры, кроме децентрализации в приоритете была армия. Я считал, что совершенно необходимо обеспечивать развитие армии", – напомнил Порошенко.

Он также сообщил, что проведение парада стоило значительно меньше денег, потому что наиболее затратные мероприятия были отменены.

"Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного топлива. Форму, которую выдавали на парад, выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения", – сообщил Порошенко.

Порошенко также проинформировал, что денежные премии ко Дню независимости получали и участники парада, и бойцы в зоне проведения боевых действий.

"Я полностью приветствую инициативу, чтобы поддержать денежным обеспечением нашу армию. Когда я был избран президентом в 2014-м, то снайпер спецназа, мобилизованный на линии фронта, получал денежное обеспечение 600 гривен в месяц. На сегодняшний день тот самый снайпер получает обеспечение более 29 тысяч гривен в месяц! И это есть тот индикатор отношения, которое демонстрирует наша команда к украинскому воину", – подчеркнул Порошенко.