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Порошенко прокомментировал голосование за снятие неприкосновенности

Новости » Политика    30.08.2019 - 08:09
Порошенко прокомментировал голосование за снятие неприкосновенности
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко подчеркнул, что ему и его команде нечего бояться

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" и народный депутат Петр Порошенко прокомментировал голосование за основу в первом чтении за законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"363 голосов за снятие депутатской неприкосновенности! Фракция "Европейская солидарность" поддержала этот законопроект в первом чтении, потому что ни мне, как пятому президенту Украины, ни "Европейской солидарности" нечего бояться", - написал Порошенко.

"Мы действовали в рамках закона, и цель нашего пребывания в Верховной раде lХ созыва – движение страны к ЕС и НАТО. А это и означает верховенство права и равенство всех перед законом!", - добавил нардеп.

Напомним, 9 июня 2018 года Конституционный суд Украины признал соответствующим Основному закону президентский законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.

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