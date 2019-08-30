ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко прокоментував голосування за зняття недоторканності

Новини » Політика    30.08.2019 - 08:09
Порошенко прокоментував голосування за зняття недоторканності
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко наголосив, що йому та його команді нічого боятись

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" та народний депутат Петро Порошенко прокоментував голосування за основу в першому читанні за законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Про це Порошенко написав на своєму Facebook.

"363 голосів за зняття депутатської недоторканності! Фракція "Європейська солідарність" підтримала цей законопроект у першому читанні, тому що ані мені, як п‘ятому президенту України, ані "Європейській солідарності" нічого боятися", - написав Порошенко.

"Ми діяли в рамках закону, і мета нашого перебування у Верховній раді lХ скликання – рух країни до ЄС та НАТО. А це і означає верховенство права і рівність усіх перед законом!", - додав нардеп.

Нагадаємо, 9 червня 2018 року Конституційний суд України визнав відповідним Основному закону президентський законопроект про скасування недоторканності народних депутатів з відтермінуванням до 2020 року.

Зняття депутатської недоторканності ухвалять 3 вересня, - Арахамія Фракція "Європейської солідарності" достроково покинула засідання Ради
Новини України неприкосновенностьснятие неприкосновенностиПорошенко ПетроЄвропейська солідарність
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся