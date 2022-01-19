UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Порошенко продолжают избирать меру пресечения

Автор: Анастасия Рокитна

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко продолжают избирать меру пресечения. Заседание Печерского райсуда Киева началось после обеда.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Судебный процесс начался сразу после возвращения Порошенко в Украину, а именно 17 января. Заседание длилось около 12 часов. Затем судья удалился в совещательную комнату, из которой так и не вышел. Избрание меры пресечения перенесли на 19 января.

Что хочет сторона обвинения: мера пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в миллиард гривен.

Что говорят адвокаты: своего подзащитного вообще подозреваемым не считают, из-за нарушений при оформлении подозрения.

В чем подозревают Порошенко

Пятого президента Украины подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают политика Виктора Медведчука.

Реакция Зеленского на подозрение Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопросом контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса должны заниматься правоохранительные органы и суд.

"Я не думаю, что это (дело Порошенко, - ред.) будет как-то влиять на ситуацию внутри государства", - считает он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко