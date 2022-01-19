Порошенко продолжают избирать меру пресечения

Судебный процесс начался сразу после возвращения Порошенко в Украину, а именно 17 января. Заседание длилось около 12 часов. Затем судья удалился в совещательную комнату, из которой так и не вышел. Избрание меры пресечения перенесли на 19 января.

Что хочет сторона обвинения: мера пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в миллиард гривен.

Что говорят адвокаты: своего подзащитного вообще подозреваемым не считают, из-за нарушений при оформлении подозрения.

В чем подозревают Порошенко

Пятого президента Украины подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают политика Виктора Медведчука.

Реакция Зеленского на подозрение Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопросом контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса должны заниматься правоохранительные органы и суд.

"Я не думаю, что это (дело Порошенко, - ред.) будет как-то влиять на ситуацию внутри государства", - считает он.