Порошенко призывает Запад воспользоваться шансом "депутинизации России"

По мнению Порошенко, такая коалиция должна быть более амбициозной, и стремиться не только к победе над Москвой в Украине, но и к "депутинизации России".

Проукраинская коалиция между НАТО и ЕС должна была бы стать антипутинским союзом, говорит Порошенко, сравнивая агрессию Путина с агрессией нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Порошенко также "является абсолютно уверенным в том, что Россию ждет судьба очень и очень большой Северной Кореи. Там уже нет свободы, а есть диктатура, полный контроль над СМИ, несчастное и нищее население".

"Я абсолютно уверен, что уже через несколько месяцев результаты санкций будут катастрофическими для российской экономики, губительными для людей, которые уже отравленные российским телевидением и поддерживают варварскую агрессию против украинского народа. Им придется заплатить за все это. Выучить этот урок. Прекратить агрессию и вернуть украинскую землю, а тогда сделать все возможное, чтобы спасти Россию", - считает Порошенко.

Пятый президент также призвал западных лидеров не доверять Кремлю.

"Не доверяйте Путину, потому что, когда я был президентом, у меня было много переговоров с ним в течение пяти лет. Ничего из того, что он обещал, на самом деле не было выполнено. Не бойтесь Путина. Путин уйдет настолько далеко, насколько мы ему это позволим. Я думаю, что эта война может закончиться только двумя путями: нашей победой, победой всего мира или капитуляцией всего мира перед Путиным. Во второй сценарий я точно не верю", - резюмирует Порошенко.