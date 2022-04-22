ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко призывает Запад воспользоваться шансом "депутинизации России"

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 13:29
Порошенко призывает Запад воспользоваться шансом "депутинизации России" Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призывает западных союзников сформировать широкую коалицию против президента России Владимира Путина и освободить Россию от авторитарной и агрессивной политики диктатора и его сателлитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий Порошенко для Newsweek.

По мнению Порошенко, такая коалиция должна быть более амбициозной, и стремиться не только к победе над Москвой в Украине, но и к "депутинизации России".

Проукраинская коалиция между НАТО и ЕС должна была бы стать антипутинским союзом, говорит Порошенко, сравнивая агрессию Путина с агрессией нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Порошенко также "является абсолютно уверенным в том, что Россию ждет судьба очень и очень большой Северной Кореи. Там уже нет свободы, а есть диктатура, полный контроль над СМИ, несчастное и нищее население".

"Я абсолютно уверен, что уже через несколько месяцев результаты санкций будут катастрофическими для российской экономики, губительными для людей, которые уже отравленные российским телевидением и поддерживают варварскую агрессию против украинского народа. Им придется заплатить за все это. Выучить этот урок. Прекратить агрессию и вернуть украинскую землю, а тогда сделать все возможное, чтобы спасти Россию", - считает Порошенко.

Пятый президент также призвал западных лидеров не доверять Кремлю.

"Не доверяйте Путину, потому что, когда я был президентом, у меня было много переговоров с ним в течение пяти лет. Ничего из того, что он обещал, на самом деле не было выполнено. Не бойтесь Путина. Путин уйдет настолько далеко, насколько мы ему это позволим. Я думаю, что эта война может закончиться только двумя путями: нашей победой, победой всего мира или капитуляцией всего мира перед Путиным. Во второй сценарий я точно не верю", - резюмирует Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Российская Федерация
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает