Порошенко призывает ввести страхование для врачей

Власть обязана ввести страхование медицинских работников на случай их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции. Об этом написал на своей странице в Facebook пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Порошенко предложил, чтобы размер страховых выплат был приравнен к размеру выплат военным, находящимся на фронте.

"В Украине уже более сотни инфицированных врачей. Ситуация требует немедленного тестирования всех медицинских работников тестами ПЦР для выявления всех инфицированных и оказания помощи. Поставка защитных костюмов, халатов, масок, очков, перчаток вынуждены взять на себя волонтеры, благотворительные организации и оппозиционные политические силы. Обеспечением защиты врачей занимается и Фонд Порошенко и корпорация Roshen", - написал Порошенко.

По его словам, это не снимает ответственности с государства гарантировать врачам безопасные условия работы.

"Поскольку власть не смогла обеспечить врачей элементарным защитой, в Украине должно быть предусмотрено страхование медицинских работников и соответствующие выплаты в случае инфицирования или не дай Бог смерти от осложнений коронавирусной болезни. Врачи сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией. И поэтому считаю справедливым, если размер этих выплат будет приравнен к размеру страхового возмещения для бойцов ВСУ, которые находятся на передовой и защищают Украину от российской агрессии , - добавил Порошенко.

В случае смерти медицинского работника из-за инфицирования COVID 19 при исполнении служебных обязанностей, отмечает Порошенко, страховая сумма должна составлять 750 прожиточных минимумов - сейчас это более полутора миллиона гривен.

"В случае выявления заболевания коронавирусной инфекцией - 50 прожиточных минимумов (100 000 грн)." Европейская солидарность "будет требовать рассмотреть вопрос о назначении страховых выплат медицинским работникам на ближайшем внеочередном заседании Верховной Рады", - резюмирует Порошенко.

Напомним, в Кировоградской области коронавирусом заразились 20 медицинских работников. При этом в шести заболевания подтвердили 7 апреля.

Отмечается, что медицинские работники, заразившиеся коронавирусом, не работают в одной больнице, а часть из них могли заразиться во внерабочее время.