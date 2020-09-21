Порошенко призывает власть увековечить память погибшего морпеха Журавля

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Днепре встретился с ветеранами русско-украинской войны. Порошенко также почтил погибших и напомнил, что его политсила требует от власти увековечить память погибшего морского пехотинца Ярослава Журавля. Об этом сообщает сайт политсилы. "Мы общались с Сергеем Журавлем, его отцом. У него остались две невероятные дочери, которые очень похожи на отца, помнят о нем", - отметил Порошенко.

По его словам, "Европейская солидарность" обратилась к президенту с требованием присвоить звание Герой Украины Ярославу Журавлю. Впрочем, отметил Порошенко, несмотря на героизм сержанта Журавля, у президента пока не увидели оснований для вручения военному высокого звания.

"Я хочу подчеркнуть, что мы не остановимся. Наши Вооруженные силы, наши волонтеры, наши добровольцы и руководство государства за наших времен своих не бросали. Как бы трудно не было - мы своих вытягиваем", - отметил он.

Порошенко также осмотрел экспозиции музея "Гражданский подвиг Днепропетровской области в событиях АТО", и вспомнил про исторические моменты становления новой украинской армии, поддержку и усилия волонтеров в самом начале российской агрессии, а также отметил международную поддержку, которую оказывали украинским Вооруженным силам в техническом оснащении и обучении личного состава.

"Мы провели первые заседания Совета национальной безопасности и обороны с участием Генерального секретаря НАТО", - напомнил Порошенко возле стенда с фотографиями иностранных политиков, поддерживающих Украину, в частности генсека НАТО 2009-2014 годов Андерса Фог Расмуссена.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Европейская солидарность" призвала председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова внести представление президенту о присвоении звания Герой Украины погибшему морпеху Ярославу Журавлю.

Как известно, 13 июля в "серой зоне" под поселком Зайцевым Донецкой области во время обстрела получил ранение военнослужащий с эвакуационной команды - сержант-разведчик 35-й бригады морской пехоты ВМС ВС Украины Ярослав Журавель.

После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотного летательного аппарата, раненый сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытие. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что 13 июля сержант погиб от ранений.

21 июля тело сержанта было передано на контролируемую правительством Украины территорию.