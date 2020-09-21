Порошенко закликає владу вшанувати пам’ять загиблого морпіха Журавля 

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Дніпрі зустрівся з ветеранами російсько-української війни. Порошенко також вшанував загиблих й нагадав, що його політсила вимагає від влади вшанування пам’яті загиблого морського піхотинця Ярослава Журавля. Про це повідомляє сайт політсили. "Ми спілкувалися із Сергієм Журавлем, його батьком. У нього залишилися дві неймовірні доньки, які дуже схожі на батька, пам’ятають про нього", - зазначив Порошенко.

За його словами, "Європейська солідарність" звернулася до президента із вимогою надати звання Герой України Ярославу Журавлю. Втім, зазначив Порошенко, попри героїзм сержанта Журавля, у президента поки що не побачили підстав для вручення військовому високого звання.

"Я хочу наголосити, що ми не зупинимося. Наші Збройні сили, наші волонтери, наші добровольці і керівництво держави за наших часів своїх не кидали. Як би важко не було - ми своїх витягаємо", - зазначив він.

Порошенко також оглянув експозиції музеї "Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО", й згадав про історичні моменти становлення нової української армії, підтримку та зусилля волонтерів на самому початку російської агресії, а також відзначив міжнародну підтримку, яку надавали українським Збройним силам у технічному оснащені та навчанні особового складу.

"Ми провели перші засідання Ради національної безпеки і оборони за участю Генерального секретаря НАТО", - нагадав Порошенко біля стенду з фотографіями іноземних політиків, що підтримують Україну, зокрема Генсека НАТО 2009-2014 років Андерса Фог Расмуссена.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фракція "Європейська солідарність" закликала голову Верховної ради Дмитра Разумкова внести подання президенту про присвоєння звання Герой України загиблому морпіху Ярославу Журавлю.

Як відомо, 13 липня в "сірій зоні" під селищем Зайцевим на Донеччині під час обстрілу отримав поранення військовослужбовець з евакуаційної команди - сержант-розвідник 35-ї бригади морської піхоти ВМС ЗС України Ярослав Журавель.

Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги. Як засвідчило відео з безпілотного літального апарату, поранений сержант був живий, зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття. Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Орієнтовно 16 липня стало зрозуміло, що 13 липня сержант загинув від поранень.

21 липня тіло сержанта було передано на контрольовану урядом України територію.