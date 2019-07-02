Порошенко призывает политиков подписать Евроатлантическую хартию

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

"Европейская солидарность" подготовила Евроатлантическую хартию

Политическая партия "Европейская солидарность" подготовила Евроатлантическую хартию, которую предложила подписать всем политическим силам. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Стратегический курс Украины относительно присоединения к ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Но мы предлагаем всем проевропейским партиям, которые идут в парламент, публично подтвердить неизменность нашего евроатлантического выбора", – заявил Порошенко.

"Прозвучало предложение придать русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом. Главная цель реванша – остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния всю Украину, от Донбасса до Галичины", – добавил лидер "Европейской солидарности".

По словам Порошенко, Кремль понимает, что вступление Украины в эти два союза – "это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны".

"И мы это понимаем. Именно поэтому в этом году мы в Конституции зафиксировали норму об обязательности европейского и евроатлантического курса. А выполнять Конституцию обязаны все. В первую очередь – каждая политическая сила, которая стремится пройти в парламент", – заявил пятый президент Украины.

"Европейская солидарность", наши дипломаты и юристы разработали фундаментальный документ – Евроатлантическую хартию. Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там не просто слова. Там – четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры", – отметил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" надеется, что к Хартии присоединятся другие политические силы.

"Мы не просто на это рассчитываем, а настойчиво предлагаем это сделать. Потому что только совместными усилиями мы достигнем великой цели – мира и безопасности через членство в НАТО, а благосостояния – через вступление в Европейский союз", – подчеркнул Порошенко.