Порошенко закликає політиків підписати Євроатлантичну хартію

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

"Європейська солідарність" підготувала Євроатлантичну хартію

Політична партія "Європейська солідарність" підготувала Євроатлантичну хартію, яку запропонувала підписати всім політичним силам. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Стратегічний курс України щодо приєднання до ЄС та НАТО закріплений в Конституції. Але ми пропонуємо всім проєвропейським партіям, які йдуть до парламенту, публічно підтвердити незмінність нашого євроатлантичного вибору", – заявив Порошенко.

"Пролунала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим. Головна мета реваншу – зупинити наш рух до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу всю Україну, від Донбасу до Галичини", – додав лідер "Європейської солідарності".

За словами Порошенка, Кремль розуміє, що вступ України до цих двох союзів – "це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни".

"І ми це розуміємо. Саме тому цього року ми в Конституції зафіксували норму про обов’язковість європейського та євроатлантичного курсу. А виконувати Конституцію зобов’язані всі. В першу чергу – кожна політична сила, яка прагне пройти до парламенту", – наголосив п’ятий президент України.

"Європейська солідарність", наші дипломати і юристи розробили фундаментальний документ – Євроатлантичну хартію. Це і як клятва, і як присяга, і як план узгоджених дій різних політичних сил з метою прискорити вступ України до НАТО. Там не просто слова. Там – чіткі зобов’язання, які вже нікому не дозволять вильнути хвостом у разі зміни політичної кон’юнктури", – зазначив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" сподівається, що до Хартії приєднаються інші політичні сили.

"Ми не просто на це розраховуємо, а наполегливо пропонуємо це зробити. Бо лише спільними зусиллями ми досягнемо великої мети – миру і безпеки через членство в НАТО, а добробуту – через вступ до Європейського союзу", – наголосив Порошенко.