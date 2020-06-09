У Порошенко призвали депутатов из других фракций дать подписи за недоверие правительству

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

У Порошенко убеждены, нынешний Кабинет министров не сумел подготовить страну для борьбы с COVID-19

"Европейская солидарность" призывает оппозиционные силы присоединиться к ее инициативе и выразить недоверие Кабинету министров Денису Шмыгалю. Об этом говорится в обращении на сайте политсилы, передает РБК-Украина. "Три месяца деятельности второго правительства Зеленского лишь усугубили кризис, который породил первое правительство Зеленского. Отечественная промышленность падает рекордными темпами, растет безработица, дыра в бюджете уже достигла 300 миллиардов, с начала года не выполняется бюджет, откровенно уничтожается атомная энергетика, разрушается энергетическая независимость страны. Власть утратила контроль над криминогенной ситуацией и безопасностью в государстве и не может его восстановить", - говорится на сайте "Евросолидарности".

У Порошенко убеждены, нынешний Кабинет министров не сумел обеспечить ни должной социальной защиты, ни средств индивидуальной защиты для медицинских работников в разгар эпидемии, несмотря на выделенные 65 миллиардов гривен в спецфонд для борьбы с COVID-19.

"Правительство не понимает, что завершение карантина не завершит экономического кризиса в Украине – ибо кризис вызван не коронавирусом, а некомпетентностью власти. Чтобы противодействовать приближению катастрофы, в Верховной Раде инициировали процедуру отставки правительства", - добавляется в обращении.

В политсиле отмечают, что первый шаг сделан – уже получены подписные листы для выражения недоверия нынешнему Кабинету министров. Второй шаг - собрать 150 подписей, чтобы уволить правительство. Уже более 70 депутатов поставили свои подписи под документом об отставке.

"Европейская солидарность" обращается к коллегам из фракции политической партии "Голос", фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", депутатской группы "Партии "За будущее" и "Доверие" с призывом присоединиться к сбору подписей и вместе выразить недоверие второму правительству", - резюмировали в "ЕС".

Напомним, ранее сообщалось, что программу деятельности Кабинета министров не поддержала половину комитетов Ради.

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Автор: РБК-Украина