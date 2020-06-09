У Порошенка закликали депутатів з інших фракцій дати підписи за недовіру уряду

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

У Порошенка переконані, нинішній Кабінет міністрів не зумів підготувати країну для боротьби з COVID-19

"Європейська солідарність" закликає опозиційні сили долучитися до її ініціативи та висловити недовіру Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Про це йдеться у зверненні на сайті політсили, передає РБК-Україна. "Три місяці діяльності другого уряду Зеленського лише поглибили кризу, яку породив перший уряд Зеленського. Вітчизняна промисловість падає рекордними темпами, зростає безробіття, діра в бюджеті вже сягнула 300 мільярдів, з початку року не виконується бюджет, відверто нищиться атомна енергетика, руйнується енергетична незалежність країни. Влада втратила контроль над криміногенною і безпековою ситуацією в державі й не може його відновити", - йдеться на сайті "Євросолідарності".

У Порошенка переконані, нинішній Кабінет міністрів не зумів забезпечити ані належного соціального захисту, ані засобів індивідуального захисту для медичних працівників у розпал епідемії, попри виділені 65 мільярдів гривень в спецфонд для боротьби з COVID-19.

"Уряд не розуміє, що завершення карантину не завершить економічної кризи в Україні – бо криза викликана не коронавірусом, а некомпетентністю влади. Щоб протидіяти наближенню катастрофи, у Верховній Раді ініційовано процедуру відставки уряду", - додається у зверненні.

В політсилі зазначають, що перший крок зроблено – вже одержані підписні листи для висловлення недовіри нинішньому Кабінету міністрів. Другий крок - зібрати 150 підписів, щоб звільнити уряд. Вже понад 70 депутатів поставили свої підписи під документом про відставку.

"Європейська солідарність" звертається до колег із фракції політичної партії "Голос", фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", депутатських груп "Партії "За майбутнє" і "Довіра" із закликом долучитись до збору підписів та разом висловити недовіру другому уряду", - резюмували в "ЄС".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.

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Автор: РБК-Україна