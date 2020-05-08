Порошенко призвал Зеленского продолжить традицию чествования Дня памяти и примирения

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

"Евросолидарность" призывает почтить День памяти и примирения на государственном уровне и в этом году

Петр Порошенко и депутаты "Европейской солидарности" призвали президента Владимира Зеленского продолжить традицию чествования Дня памяти и примирения на государственном уровне. Об этом говорится в письме в адрес президента, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы. Как отмечают в партии, 8 мая, в день капитуляции нацистской Германии, во многих странах мира отмечают день победы над нацизмом, чествуют память павших, говорят о важности не допустить повторения этой трагедии человечества.

"В Украине для празднования этой даты в 2015 году введен День памяти и примирения. Этого дня на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне традиционно проходила акция "Первая минута мира". Эта торжественная и трогательная церемония стала главным элементом украинского сценария празднования победы над нацизмом, отличного от кремлевского официального так называемого "победобесия", которое агрессивная Россия изящно использует в гибридной войне с целью удерживать соседние государства в сфере своего влияния", - говорится в письме.

"Евросолидарность" призывает почтить День памяти и примирения на государственном уровне и в этом году, учтя при этом существующие карантинные ограничения.

"Такое мероприятие еще раз подчеркнет роль Украины в победе над нацизмом в Европе, позволит в это сложное для всего мира время выразить дань уважения всем, кто боролся за победу во Второй мировой войне", - подчеркнули в партии.

В партии Порошенко призывают приобщиться к должному празднованию этой даты, важного и для Украины, и для Европы, и для всего свободного мира.

"Это будет совместный солидарный сигнал для всех тех, кто и по сей день видит в этом дне исключительно свою победу, а не ценности мира без войны в мире, стабильности и благополучии", - убеждены в "ЕС".

Напомним, 8 мая многие страны мира отмечают день победы над нацизмом во Второй мировой войне. Именно в этот день 1945 года в 23:01 Антигитлеровская коалиция ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии.