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Порошенко закликав Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам'яті та примирення

Новини » Політика     08.05.2020 - 12:08
Порошенко закликав Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам'яті та примирення
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

"Євросолідарність" закликає владу вшанувати День пам’яті та примирення на державному рівні й цього року

Петро Порошенко та депутати "Європейської солідарності" закликали президента Володимира Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам’яті та примирення на державному рівні. Про це йдеться у листі на адресу президента, передає РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

Як зазначають в партії, 8 травня, в день капітуляції нацистської Німеччини, в багатьох країнах світу відзначають день перемоги над нацизмом, вшановують пам’ять полеглих, говорять про важливість не допустити повторення цієї трагедії людства.

"В Україні для відзначення цієї дати у 2015 році запроваджено День пам’яті та примирення. Цього дня на території Національного музею історії України в Другій світовій війні традиційно проходила акція "Перша хвилина миру". Ця урочиста і зворушлива церемонія стала головним елементом українського сценарію відзначення перемоги над нацизмом, відмінного від кремлівського офіційного так званого "побєдобєсія", яке агресивна Росія витончено використовує у гібридній війні з метою утримувати сусідні держави у сфері свого впливу", - йдеться у листі.

"Євросолідарність" закликає владу вшанувати День пам’яті та примирення на державному рівні й цього року, врахувавши при цьому існуючі карантинні обмеження.

"Такий захід ще раз підкреслить роль України у перемозі над нацизмом в Європі, дозволить у цей складний для всього світу час висловити шану усім, хто боровся за перемогу у Другій світовій війні", - наголосили в партії.

У партії Порошенка закликають владу долучитися до належного відзначення цієї дати, важливої й для України, і для Європи, і для всього вільного світу.

"Це буде спільний солідарний сигнал для всіх тих, хто і донині бачить у цьому дні виключно свою перемогу, а не цінності світу без війни у мирі, стабільності та добробуті", - переконані у "ЄС".

Нагадаємо, 8 травня багато країн світу святкують день остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Саме в цей день 1945 року о 23:01 Антигітлерівська коаліція ратифікувала "Акт про беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини.

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