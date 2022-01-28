Порошенко призвал власть действовать в соответствии с уровнем внешней угрозы

Пятый президент Петр Порошенко призвал власти действовать в соответствии с уровнем внешней угрозы. По его мнению, нужно срочно увеличить финансирование Вооруженных сил и консолидировать общество для отпора врагу.

Он сообщил, что за последние недели дал десятки интервью ведущим мировым изданиям, и все они отмечают: эскалация на границах Украины - это самый плохой момент для политических преследований оппозиции.

"Неадекватность оценки уровня угроз. Когда мы говорим, что не надо паниковать - мой первый голос: не надо. Но нам не надо превращаться в коммунистическое руководство Украины образца апреля 1986 года, когда все выходили и говорили - нет Чернобыля, нет угрозы, главная задача провести первомайскую демонстрацию, не надо паниковать. К сожалению, украинское руководство ведет себя именно так. Тогда это закончилось трагедией. А мы с вами делаем все для того, чтобы трагедии не допустить сейчас", - провел параллели Порошенко.

По словам политика, угроза критическая, по оценкам западных партнеров самая большая после Второй мировой войны, а украинские танки стоят без топлива.

"Для бронетехники нет солярки. Уровень комплектности украинских боевых бригад достигает 50-55%, и никто не продлевает контракты с военнослужащими в связи с тем, что денежное довольствие армии на уровне ниже средней зарплаты в стране. И охранник супермаркета сегодня получает больше бойца спецназовца или бойца десантно-штурмовых войск, - констатирует Петр Порошенко. - Почему стратегические резервы пусты и никто не собирается их пополнять? Почему мы сейчас не можем развернуть резерв первой очереди? Почему мы не можем на полгода предложить контракты ветеранам, вернув их в свои бригады? Почему в конце концов мы не можем обеспечить, чтобы украинский воин получал минимум 25 тыс. грн, а на фронте в окопе получал 50 тыс. грн?".

Порошенко напомнил, что предложение "Европейской солидарности", которое было поддержано всеми силами демократической оппозиции украинского парламента по увеличению на 50 млрд грн финансирования армии для решения именно этих проблем, было не поддержано двумя фракциями - "Слуга народа" и ОПЗЖ.