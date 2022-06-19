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Порошенко призвал власть создать орган для реализации "дорожной карты" членства Украины в ЕС

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал создать совместный орган для выполнения "дорожной карты" относительно статуса страны-кандидата в члены ЕС для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время с трибуны Верховной рады.

"После Соглашения об ассоциации, которую мы в этом зале ратифицировали, и я имел честь подписать, после безвізу, после углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом, после внесения изменений в Конституцию Украины, определив для Украины обязательным курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, является абсолютно логичным получения статуса страны-кандидата в члены ЕС", - заявил Порошенко.

Он предлагает, чтобы Верховная рада вместе с правительством сформировала действующий орган, который бы определил даты, перечень и необходимость шагов для того, чтобы реализовать эти установки.

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