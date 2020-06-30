Порошенко призвал власть перебросить строительную технику на Прикарпатье

Фото: Петр Порошенко на Прикарпатье (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, на Прикарпатье необходимо немедленно направить дорожную строительную технику и разблокировать разрушенную инфраструктуру

Надо немедленно перебросить строительную технику на Прикарпатье в пострадавшие от разрушительного наводнения районы, обеспечить людей финансами и строительными материалами, чтобы восстановить жилье в кратчайшие сроки. Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время согласительного совета в парламенте. По его словам, решение в ситуации стихийного бедствия должны приниматься немедленно, а бюрократическая волокита, к которой власть заставляет людей в разрушенных стихией населенных пунктах, недопустима.

"Вчера я вернулся из Прикарпатья. Встречался в тех селах, которые больше всего пострадали от наводнения. Хочу подчеркнуть, что это наводнение самое большое за последние 50 лет. Оно превышает катастрофическое наводнение 2008 года. Люди срочно нуждаются в нашей помощи. Можете себе представить, что женщина, у которой засыпало и разрушило дом, засыпало ее мужа, они откопали его с переломанными ногами, получила предложение от власти, чтобы она сняла, что у нее пострадало, написала заявку о том, как именно это приходится, и они подумают – как помочь. Такое поведение власти является абсолютно неприемлемой, Потому что она с детьми осталась на улице, и мы вынуждены были применять определенные шаги, для того чтобы спасти их",- заявил Порошенко.

Он поставил в пример международных партнеров Украины, которые в течение кратчайшего времени организовали доставку гуманитарной помощи в Прикарпатье.

"Я хочу, чтобы мы поучились у наших европейских партнеров, где через механизм гражданской защиты в течение 12 часов Швеция, Италия, помощь из Израиля – бензопилы, мотопомпы для откачки воды, электрогенераторы и другое уже поступают в Украину", - сообщил Порошенко.

"В течение 24 часов люди должны получить финансовую компенсацию. В течение 24 часов те люди, которые оказались без крыши над головой, здания которых были полностью разрушены, должны получить где жить", – подчеркивает Порошенко

В свою очередь, Порошенко призвал руководство парламента уже сегодня заслушать членов правительства по мерам преодоления последствий наводнения на Прикарпатье, принять изменения в бюджет и организовать парламентский контроль против воровства бюджетных денег

"Мы немедленно сегодня должны заслушать премьер-министра, сегодня рассмотреть предложения по внесению изменений в бюджет. Сегодня надо будет сформировать - и люди очень просят об этом, - орган парламентского контроля за использованием каждой копейки бюджетных средств, чтобы она не ушла, как это, увы, случается с бюджетными деньгами", сказал политик.

Он также призвал всех народных депутатов присоединиться к инициативе фракции "Европейская солидарность" перечислить однодневный заработок для пострадавших от наводнения.

"Здесь не надо тянуть одеяло на себя, парламент также должен и символично высказаться", - добавил Порошенко.

Порошенко убежден, на Прикарпатье необходимо немедленно направить дорожную строительную технику и разблокировать разрушенную инфраструктуру.

"Подчеркиваю: продолжение нашей программы дорожного строительства, которая сейчас называется "Большая стройка", только подсвеченное "видосиками" - должны немедленно всю технику, которая там есть - грейдеры, самосвалы, грузовые автомобили, экскаваторы, перебросить на Прикарпатье. Сегодня люди полностью отрезаны от внешнего мира. Строительные материалы должны там быть уже завтра. И я прошу парламент поддержать эту инициативу: немедленно организовать или выступление, или встреча с членами правительства", - заявил Порошенко

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко привез на Прикарпатье помощь пострадавшим от наводнения. Команда Порошенко побывала в Надвирнянском районе, куда привезла дизель-генераторы и насосы для откачки воды.

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Автор: РБК-Украина