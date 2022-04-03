Порошенко призвал созвать Совбез ООН из-за зверств российских оккупантов в Киевской области
Пятый президент Петр Порошенко призывает собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека, чтобы представить всему миру факты геноцида украинского народа со стороны путинского режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Шокирован массовыми убийствами российскими военными мирных жителей городов и поселков Киевской области. И Украина, и мир должны осознавать, что именно такую страшную судьбу приготовил для нас, для украинцев, кровавый путинский режим, если мы проиграем в этой войне, если опустим руки и перестанем бороться", - написал Порошенко.
Он призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека, на котором представить бесчеловечные факты геноцида украинского народа со стороны путинского режима и решительно отреагировать на эти преступления.
"Предлагаю также немедленно направить международную миссию для изучения и фиксации фактов геноцида", - добавил политик.
Порошенко убежден - доказательства массовых убийств украинцев должны быть положены на стол Международного уголовного суда в деле геноцида против Украины, а так называемые мирные договоренности с Россией невозможны без обеспечения полной ответственности российских военных преступников за убийства украинцев и уничтожение мирных городов и поселков.
"Весь мир должен еще раз подумать, хочет ли он торговать с кровавым мясником Путиным, заключать с ним новые соглашения и строить с его режимом свое будущее. Путин, как и Сталин, стремится стереть Украину и украинцев с лица земли и карты мира. Но несмотря ни на что, мы победим, Украина победит. Отдадим дань погибшим, помолимся о покое их душ, а потом еще крепче сожмем зубы и будем гнать врага с украинской земли", - убежден Порошенко.
Напомним, на этой неделе Вооруженные силы Украины вернули контроль над Бучей. По словам мэра Анатолия Федорука, в братской могиле похоронили уже 280 человек, а на улицах лежат тела убитых некоторым по 14 лет.
В Сети появились многочисленные фотодоказательства расправы оккупантов над мирными жителями. У части погибших были связаны руки, их убили выстрелами в голову.
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