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Порошенко призвал Сербию признать Голодомор в Украине

НовостиПолитика    03.07.2018 - 17:41
Фото: Петр Порошенко и Майя Гойкович (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петр Порошенко и Майя Гойкович (twitter.com/poroshenko)

Также Порошенко назвал неприемлемым визит отдельных сербских депутатов в оккупированный Россией Крым

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Белград призвал Сербию признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом он сказал в ходе встречи с главой Народной Скупщины Республики Сербия Майей Гойкович, передает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко призвал сербский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Фото: Порошенко также сообщил о визите в Сербию в Twitter

Отмечается, что стороны также обсудили межпарламентское сотрудничество, в частности в рамках парламентских ассамблей.

"Стороны согласились с важностью неукоснительного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности обеих стран и предотвращения случаев нарушений этого принципа. В связи с этим президент Украины отметил, что визит отдельных сербских депутатов в оккупированный Россией Крым является неприемлемым", - сообщили в пресс-службе.

Порошенко также пригласил Гойкович посетить Украину с визитом.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе визита в Вашингтон выразил надежду, что Конгресс США примет до конца года резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом В Конгресс США внесли резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом
Теги публикации: Голодомор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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