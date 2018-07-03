Порошенко призвал Сербию признать Голодомор в Украине

Также Порошенко назвал неприемлемым визит отдельных сербских депутатов в оккупированный Россией Крым

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Белград призвал Сербию признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом он сказал в ходе встречи с главой Народной Скупщины Республики Сербия Майей Гойкович, передает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко призвал сербский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Фото: Порошенко также сообщил о визите в Сербию в Twitter

Отмечается, что стороны также обсудили межпарламентское сотрудничество, в частности в рамках парламентских ассамблей.

"Стороны согласились с важностью неукоснительного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности обеих стран и предотвращения случаев нарушений этого принципа. В связи с этим президент Украины отметил, что визит отдельных сербских депутатов в оккупированный Россией Крым является неприемлемым", - сообщили в пресс-службе.

Порошенко также пригласил Гойкович посетить Украину с визитом.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе визита в Вашингтон выразил надежду, что Конгресс США примет до конца года резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.