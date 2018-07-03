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Порошенко закликав Сербію визнати Голодомор в Україні

НовиниПолітика    03.07.2018 - 17:41
Фото: Петро Порошенко та Майя Гойкович (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петро Порошенко та Майя Гойкович (twitter.com/poroshenko)

Також Порошенко назвав неприйнятним візит окремих сербських депутатів до окупованого Росією Криму

Президент України Петро Порошенко у рамках офіційного візиту до Белграду закликав Сербію визнати Голодомор геноцидом українського народу. Про це він сказав у ході зустрічі з главою Народної Скупщини Республіки Сербія Маєю Гойкович, передає прес-служба глави держави.

"Петро Порошенко закликав сербський парламент визнати Голодомор геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні.

Фото: Порошенко також повідомив про візит до Сербії у Twitter

Зазначається, що сторони також обговорили міжпарламентську співпрацю, зокрема в рамках парламентських асамблей.

"Сторони погодились з важливістю неухильного дотримання принципів суверенітету та територіальної цілісності обох країн та запобігання випадкам порушень цього принципу. У цьому зв'язку президент України відзначив, що візит окремих сербських депутатів до окупованого Росією Криму є неприйнятним", - повідомили в прес-службі.

Порошенко також запросив Гойкович відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій у ході візиту до Вашингтону висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить до кінця року резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Ще один штат США визнав Голодомор в Україні геноцидом У Конгрес США внесли резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом
Теги публікації: Голодомор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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