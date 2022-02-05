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Порошенко призвал к санкциям против "Северного потока-2"

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Суббота 05 февраля 2022 17:47
Порошенко призвал к санкциям против "Северного потока-2" Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал союзников к санкциям против "Северного потока-2".

Об этом Порошенко заявил в интервью американскому CNBC.

"Для того, чтобы Россия и дальше ослабевала, нужны новые санкции для "Северного потока-2". Поскольку "Северный поток-2" не является ни экономическим, ни энергетическим, это путинский проект, направленный на подрыв западного единства и нанесет большой вред Украине, Польше, многим другим государствам", - подчеркнул Порошенко.

Также, отмечает Порошенко, сделать Украину сильнее.

"Поставлять оружие, мотивировать рост экономики, увеличить цену, которую Россия заплатит, если Путин и дальше будет прибегать к абсолютно безумным решениям для продолжения полномасштабных действий против Украины. Более сильная Украина точно повысит цену. И это кратчайший путь к миру", - считает политик.

Порошенко убежден, что кроме этого надо повысить устойчивость Украины.

"Мы должны увеличивать внутреннее единство, внутренние реформы. Те реформы, которые начаты еще нашей командой. Речь идет о реформах сектора безопасности и обороны, экономических реформах, судебной реформе, чтобы сделать Украину более понятной и предсказуемой для западного мира. В том числе вести мощную борьбу с коррупцией", - констатирует Порошенко.

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Петр Порошенко Северный поток-2
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