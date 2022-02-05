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Порошенко закликав до санкцій проти "Північного потоку-2"

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Субота 05 лютого 2022 17:47
Порошенко закликав до санкцій проти "Північного потоку-2" Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав союзників до санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю американському CNBC.

"Для того, щоб Росія і далі слабшала, потрібні нові санкції для "Північного потоку-2". Оскільки "Північний потік-2" не є ані економічним, ані енергетичним, це путінський проект, що спрямований на підрив західної єдності та завдасть великої шкоди Україні, Польщі, багатьом іншим державам", - наголосив Порошенко.

Також, наголошує Порошенко, зробити Україну сильнішою.

"Постачати зброю, мотивувати ріст економіки, збільшити ціну, яку Росія заплатить, якщо Путін і далі вдаватиметься до абсолютно божевільних рішень для продовження повномасштабних дій проти України. Більш сильна Україна точно підвищить ціну. І це найкоротший шлях до миру", - вважає політик.

Порошенко переконаний, що окрым цього треба підвищити стійкість України.

"Ми повинні збільшувати внутрішню єдність, внутрішні реформи. Ті реформи, які розпочаті ще нашою командою. Йдеться про реформи сектору безпеки і оборони, економічні реформи, судова реформа, щоб зробити Україну більш зрозумілою та передбачуваною для Західного світу. У тому числі вести потужну боротьбу з корупцією", - констатує Порошенко.

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Петро Порошенко Північний потік-2
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