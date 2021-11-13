Порошенко призвал различные политсилы объединить усилия против "Северного потока-2"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал все политические силы объединиться для сопротивления "Северному потоку-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook .

Также Порошенко поприветствовал решение Палаты представителей США внести в оборонный бюджет поправки относительно "санкций против энергетической аферы Путина".

"Тот случай, когда все здоровые силы в Украине, которым небезразлична судьба государства, должны объединиться, чтобы остановить "Северный поток-2", - написал Порошенко.

Со своей стороны он также пообещал привлечь все свои возможности и контакты в поддержку политики противодействия "Северному потоку-2".

"Решение за Сенатом США, где, хочу верить, найдется достаточно стратегического видения и мудрости для остановки энергетической аферы века со стороны Кремля. Остановим "Северный поток-2" вместе", - добавил пятый президент.