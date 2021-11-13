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Порошенко закликав різні політсили об'єднати зусилля проти "Північного потоку-2"

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Київ, Субота 13 листопада 2021 16:28
Порошенко закликав різні політсили об'єднати зусилля проти "Північного потоку-2" Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав усі політичні сили об’єднатись для спротиву "Північному потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Порошенка у Facebook.

Також Порошенко привітав рішення Палати представників США внести до оборонного бюджету поправки щодо "санкцій проти енергетичної афери Путіна".

"Той випадок, коли всі здорові сили в Україні, яким небайдужа доля держави, мають об’єднатися, щоб зупинити "Північний потік-2", - написав Порошенко.

«Зі свого боку він також пообіцяв залучити всі свої можливості і контакти на підтримку політики протидії "Північному потоку-2".

"Рішення за Сенатом США, де, хочу вірити, знайдеться досить стратегічного бачення і мудрості для зупинки енергетичної афери століття з боку Кремля. Зупинимо "Північний потік-2" разом", - додав п’ятий президент.

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Петро Порошенко Північний потік-2
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