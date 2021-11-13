Порошенко закликав різні політсили об'єднати зусилля проти "Північного потоку-2"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Порошенка у Facebook .

Також Порошенко привітав рішення Палати представників США внести до оборонного бюджету поправки щодо "санкцій проти енергетичної афери Путіна".

"Той випадок, коли всі здорові сили в Україні, яким небайдужа доля держави, мають об’єднатися, щоб зупинити "Північний потік-2", - написав Порошенко.

«Зі свого боку він також пообіцяв залучити всі свої можливості і контакти на підтримку політики протидії "Північному потоку-2".

"Рішення за Сенатом США, де, хочу вірити, знайдеться досить стратегічного бачення і мудрості для зупинки енергетичної афери століття з боку Кремля. Зупинимо "Північний потік-2" разом", - додав п’ятий президент.