Порошенко призвал провести внеочередное заседание Совбеза ООН по морякам

Фото: встреча Порошенко и Тейлора (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко встретился с Тейлором

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Порошенко.

В частности, Порошенко обратил внимание на невыполнение решения Международного трибунала по морскому праву с требованием к России немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля. Он подчеркнул, что ответом на такое вызывающее поведение Москвы должен стать созыв внеочередного заседания СБ ООН по этому вопросу и выразил надежду на поддержку такой инициативы со стороны Вашингтона.

Также стороны обсудили перспективы восстановления свободы судоходства в регионе Азовского моря и Керченского пролива. Порошенко осудил обстрел медицинского автомобиля, что привело к гибели украинских медиков, и отметил, что это очередное преступление подтверждает нежелание Москвы выполнять взятые на себя обязательства.

Поэтому, по мнению Порошенко, есть необходимость дальнейшей консолидации международного сообщества в поддержку Украины и усиления давления на Россию.

Кроме того, Порошенко заявил о давлении со стороны ГБР на телеканал "Прямой" и акцентировал на необходимости реагирования со стороны партнеров на нарушение свободы СМИ, особенно накануне парламентских выборов в Украине.

Порошенко отметил, что партия "Европейская солидарность" выступила с инициативой и предложила проукраинским политическим силам подписать евроатлантическую хартию, которая должна стать гарантией необратимости курса интеграции в НАТО и ЕС после парламентских выборов. В связи с этим американской стороне был передан текст хартии.