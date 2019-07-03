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Порошенко закликав провести позачергове засідання Радбезу ООН щодо моряків

Новини » Політика    03.07.2019 - 09:04
Порошенко закликав провести позачергове засідання Радбезу ООН щодо моряків
Фото: зустріч Порошенка і Тейлора (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко зустрівся з Тейлором

Голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Порошенка.

Зокрема, Порошенко привернув увагу до невиконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою до Росії негайно звільнити 24 українських моряків та повернути Україні три військові кораблі. Він наголосив, що відповіддю на таку зухвалу поведінку Москви мало б стати скликання позачергового засідання РБ ООН з цього питання та висловив сподівання на підтримку такої ініціативи з боку Вашингтона.

Також сторони обговорили перспективи відновлення свободи судноплавства в регіоні Азовського моря та Керченської протоки. Порошенко засудив обстріл медичного автомобіля, що призвів до загибелі українських медиків, та відзначив, що цей черговий злочин підтверджує небажання Москви виконувати взяті на себе зобов’язання.

Тому, на думку Порошенка, є необхідність подальшої консолідації міжнародної спільноти на підтримку України та посилення тиску на Росію.

Також Порошенко заявив про тиск з боку ДБР на телеканал "Прямий" та акцентував на необхідності реагування з боку партнерів на порушення свободи ЗМІ, особливо напередодні парламентських виборів в Україні.

Порошенко відзначив, що партія "Європейська солідарність" виступила з ініціативою та запропонувала проукраїнським політичним силам підписати Євроатлантичну хартію, яка має стати гарантією незворотності курсу інтеграції до НАТО та ЄС після парламентських виборів. У зв’язку з цим американській стороні був переданий текст хартії.

Партія Порошенка демонструє зростання рейтингу Порошенко закликає політиків підписати Євроатлантичну хартію
Новини України Порошенко ПетроЄвропейська солідарністьморякиООН
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