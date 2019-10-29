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Порошенко призвал подписать обращение к НАТО по ПДЧ

Новости » Политика    29.10.2019 - 11:38
Порошенко призвал подписать обращение к НАТО по ПДЧ
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По мнению Порошенко, только НАТО является гарантией безопасности государства

Пятый президент Петр Порошенко предложил председателю Верховной рады уполномочить вместе с президентом подписать обращение к НАТО с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ. Об этом он сказал во время выступления в Раде.

По убеждению лидера партии "Европейская солидарность", только НАТО является гарантией безопасности государства и каждого ее гражданина.

"Все 10 стран, которые зашли в НАТО с начала века – зашли туда именно через ПДЧ. Все без исключения, кто получил ПДЧ, стали членами Альянса. Добровольный отказ от ПДЧ выглядит как самоотречение перспективы членства. Как нежелание раздражать Путина. Как страх брать на себя ответственность за реализацию чрезвычайно сложной задачи", - подчеркнул Порошенко.

Он считает, что важно подать сигнал нашим партнерам о том, что новая власть в Украине поддерживает курс на членство в НАТО, начатый ранее. И что это является консолидированной позицией - общества, президента, правительства и парламента, власти и оппозиции.

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