Порошенко призвал поддержать заявление о ПДЧ в НАТО

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал поддержать заявление о плане действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. Об этом говорится в обращении Порошенко на Facebook.

"Устойчивый мир и надежная безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО. Поставить на повестку дня вопрос о Плане действий относительно членства в НАТО – в первую очередь обязанность украинского президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс", - написал Порошенко.

Он сообщил, что его команда подготовила проект заявления Верховной рады с предложением уполномочить председателя ВР вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО.

"Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции. Призываю коллег по Верховной раде, – и кто у власти и кто в оппозиции, поддержать наше предложение уже на следующей неделе", - заявил политик.

Порошенко убежден, что в этом вопросе все должны стать единственной украинской командой.

"И тогда мы сможем достичь амбициозных целей. Как это было с Соглашением об ассоциации. Как это было с безвизом. Как это станет с ПДЧ, а впоследствии – и со вступлением Украины в НАТО и Европейский союз", - заявил Порошенко.