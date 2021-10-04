Порошенко призвал поддержать законопроект о 13-й пенсии

"Мы настаиваем на том, чтобы наш законопроект 6006, где предполагается за счет источников, которые поступили из Международного валютного фонда, решить пять неотложных вопросов", - отметил Порошенко.

По его словам, возникает вопрос первый - это компенсация отсутствия индексации пенсий, которую не сделала действующая власть.

"В качестве частичной компенсации в ноябре мы настаиваем на том, чтобы пенсионерам, получающим ниже средней пенсии, была выплачена 13-пенсия за счет этих средств и гарантированно своевременное проведение индексации", - еще раз подчеркнул пятый президент.

Кроме того, как говорит Порошенко, вопрос второй - это немедленное погашение задолженности перед военнослужащими, в том числе по денежному содержанию. Вопрос третий - срочно профинансировать мероприятия по борьбе с коронавирусом за счет новосконцентрованных средств.

Порошенко добавил, что четвертый вопрос - решение вопроса субсидий.

"Количество домохозяйств, нуждающихся субсидий, на сегодняшний день составляет более 6 млн, а обеспечены только 2. Не оставлять народ один на один с этими проблемами подорожание газа, когда власть не закупила в свое время ни в подземные хранилища газ, ни обеспечила углем, создав кризис на энергетическом рынке ", - говорит он.

Как известно, "Европейская Солидарность" также настаивает на защите интересов общин и местного самоуправления, на которое центральная власть пытается переложить ответственность за рост тарифов.