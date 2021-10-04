Порошенко призвал поддержать законопроект о 13-й пенсии

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление во время согласительного совета пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

"Мы настаиваем на том, чтобы наш законопроект 6006, где предполагается за счет источников, которые поступили из Международного валютного фонда, решить пять неотложных вопросов", - отметил Порошенко.

По его словам, возникает вопрос первый - это компенсация отсутствия индексации пенсий, которую не сделала действующая власть.

"В качестве частичной компенсации в ноябре мы настаиваем на том, чтобы пенсионерам, получающим ниже средней пенсии, была выплачена 13-пенсия за счет этих средств и гарантированно своевременное проведение индексации", - еще раз подчеркнул пятый президент.

Кроме того, как говорит Порошенко, вопрос второй - это немедленное погашение задолженности перед военнослужащими, в том числе по денежному содержанию. Вопрос третий - срочно профинансировать мероприятия по борьбе с коронавирусом за счет новосконцентрованных средств.

Порошенко добавил, что четвертый вопрос - решение вопроса субсидий.

"Количество домохозяйств, нуждающихся субсидий, на сегодняшний день составляет более 6 млн, а обеспечены только 2. Не оставлять народ один на один с этими проблемами подорожание газа, когда власть не закупила в свое время ни в подземные хранилища газ, ни обеспечила углем, создав кризис на энергетическом рынке ", - говорит он.

Как известно, "Европейская Солидарность" также настаивает на защите интересов общин и местного самоуправления, на которое центральная власть пытается переложить ответственность за рост тарифов.