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Порошенко закликав підтримати законопроект про 13-ту пенсію

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 15:03
Порошенко закликав підтримати законопроект про 13-ту пенсію Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Першим пріоритетом роботи парламенту має бути соціальний захист українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву під час погоджувальної ради п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

"Ми наполягаємо на тому, щоб наш законопроект 6006, де передбачається за рахунок джерел, які надійшли з Міжнародного валютного фонду, вирішити п’ять нагальних питань", - зазначив Порошенко.

За його словами, виникає питання перше - це компенсація відсутності індексації пенсій, яку не зробила діюча влада.

"У якості часткової компенсації в листопаді ми наполягаємо на тому, щоб пенсіонерам, які отримують нижче середньої пенсії, була виплачена 13-та пенсія за рахунок цих коштів і гарантовано своєчасне проведення індексації", - вкотре наголосив п’ятий президент.

Крім того, як каже Порошенко, питання друге - це негайне погашення заборгованості перед військовослужбовцями, в тому числі по грошовому утриманню. Питання третє - терміново профінансувати заходи по боротьбі з коронавірусом за рахунок новосконцентрованих коштів.

Порошенко додав, що четверте питання - вирішення питання субсидій.

"Кількість домогосподарств, які потребують субсидій, на сьогоднішній день складає більше 6 млн, а забезпечені лише 2. Не залишати народ сам-на-сам з цими проблемами подорожчання газу, коли влада не закупила свого часу ні в підземні сховища газ, ні забезпечила вугіллям, створивши кризу на енергетичному ринку", - говорить він.

Як відомо, "Європейська Солідарність" також наполягає на захисті інтересів громад та місцевого самоврядування, на яке центральна влада намагається перекласти відповідальність за зростання тарифів.

Як повідомлялось, "Європейська солідарність" пропонує за рахунок коштів МВФ, отриманих Україною в рамках глобальної ініціативи фонду, виплатити пенсіонерам 13-ту пенсію, погасити борги військовим, збільшити обсяг субсидій і поповнити ковідний фонд для підтримки лікарів та хворих.

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Петро Порошенко
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