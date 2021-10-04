Порошенко закликав підтримати законопроект про 13-ту пенсію

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву під час погоджувальної ради п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

"Ми наполягаємо на тому, щоб наш законопроект 6006, де передбачається за рахунок джерел, які надійшли з Міжнародного валютного фонду, вирішити п’ять нагальних питань", - зазначив Порошенко.

За його словами, виникає питання перше - це компенсація відсутності індексації пенсій, яку не зробила діюча влада.

"У якості часткової компенсації в листопаді ми наполягаємо на тому, щоб пенсіонерам, які отримують нижче середньої пенсії, була виплачена 13-та пенсія за рахунок цих коштів і гарантовано своєчасне проведення індексації", - вкотре наголосив п’ятий президент.

Крім того, як каже Порошенко, питання друге - це негайне погашення заборгованості перед військовослужбовцями, в тому числі по грошовому утриманню. Питання третє - терміново профінансувати заходи по боротьбі з коронавірусом за рахунок новосконцентрованих коштів.

Порошенко додав, що четверте питання - вирішення питання субсидій.

"Кількість домогосподарств, які потребують субсидій, на сьогоднішній день складає більше 6 млн, а забезпечені лише 2. Не залишати народ сам-на-сам з цими проблемами подорожчання газу, коли влада не закупила свого часу ні в підземні сховища газ, ні забезпечила вугіллям, створивши кризу на енергетичному ринку", - говорить він.

Як відомо, "Європейська Солідарність" також наполягає на захисті інтересів громад та місцевого самоврядування, на яке центральна влада намагається перекласти відповідальність за зростання тарифів.