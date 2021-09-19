Порошенко призвал поддержать на довыборах в парламент Сущенко

"Черкасской области очень повезло, что "Европейскую солидарность" здесь представляет легендарный человек - Роман Сущенко", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что Сущенко стал известным на весь мир, когда Путин отдал приказ ФСБ похитить его, бросить за решетку в Лефортово, предлагая предать Украину.

"Роман прошел все эти пытки, его не сломали ни в Лефортово, ни фээсбэшники, и даже враги признали его мужество", - добавил Порошенко.

В свою очередь, Сущенко заявил, что после возвращения из плена у него не было вопроса, частью какой команды быть.

"Частью европейской команды, которая сегодня единственная может вести Украину в ЕС и НАТО и не допустить пророссийского реванша", - сказал Сущенко.

По его мнению, европейский путь для каждого украинца - это прежде всего благосостояние и безопасность. Достойные зарплаты, новые рабочие места. Качество образования, медицины. Это гарантия защиты прав человека, демократия, свобода слова.

"НАТО - это безопасность, это мир и стабильность. Я убежден, что мы добьемся успеха. Мой отец здесь строил Черкассы и Черкасщину, Канев и Золотоношу. Дело чести и семьи продолжать это. Я знаю, что с нашей командой мы победим", - подчеркнул Сущенко.