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Порошенко призвал мир привлечь Путина к ответственности

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал мир привлечь к ответственности Владимира Путина и его кровавую армию за уничтожение тысяч мирных граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Порошенко в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

"Каждый день россияне совершают новые преступления. Неделю назад это была Буча. Перед тем был Гостомель. Вчера это был Краматорск, где люди просто ожидали эвакуации из Донбасса. Тысячи людей находились там в ожидании своего поезда. Все они - гражданские лица", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, символом преступления в Краматорске, где подтверждена гибель 53 человек включая 5 детей, являются окровавленные игрушки и детские коляски.

"Невозможно на них смотреть нормальному человеку. Смотреть на эти фотографии из Краматорска. Действительно ли рассчитывал Путин, что эти преступления ему обойдутся без мощной ответственности? Всем миром мы должны продемонстрировать ответ на это этой сумасшедшей лицу", - добавил Порошенко.

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Владимир ПутинПетр Порошенко