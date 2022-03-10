Порошенко призвал лидеров ЕНП изолировать Путина

"Пока ад здесь, в Украине, а не в России. Каждый день должны быть новые санкции! Каждый день полумер и колебаний приводит к десяткам потерянных жизней украинцев. Отрезать все российские и белорусские банки от SWIFT, запретить импорт энергоресурсов в ЕС. Прекратите ежедневно посылать полмиллиарда евро в Россию", - призвал Порошенко.

Он также призвал западных партнеров к единству в борьбе против государства-агрессора и отметил - сегодня Украина показывает пример настоящего единения.

"Единство и решительность сегодня чрезвычайно важны. Несмотря на разные взгляды, мы с президентом Зеленским сегодня едины. Мы как никогда объединены в борьбе за Украину! Я чувствую настоящую честь и ответственность как пятый президент, стою сейчас за шестым президентом, чтобы обеспечить выполнение его мандата, чтобы одержать победу над Путиным", - говорит Порошенко.

Лидер "Авросолидарности" призвал союзников как можно скорее закрыть воздушное пространство над Украиной или предоставить нашей армии самолеты и средства противовоздушной и противоракетной обороны.

"Требует ли Украина слишком много, когда мы призываем предоставить нам реактивные истребители, чтобы самим закрыть украинское небо? Сегодня украинский летчик на Миг-29 делает больше для демократии в мире, чем десятки современных F-16 в ангарах. Если вы не можете предоставить Украине реактивные истребители, дайте нам средства противовоздушной обороны", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал ЕНП ускорить необходимые процедуры для предоставления Украине членства в Евросоюзе. Он поддержал инициативу масштабного проекта восстановления наподобие "плана Маршалла".

"Членство Украины в ЕС - это гарантия независимости и благосостояния украинского государства, а также фиаско позорного проекта "русского мира", - резюмировал Порошенко.