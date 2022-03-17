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Порошенко призвал европейцев прекратить покупать российскую нефть и газ

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Четверг 17 марта 2022 21:18
Порошенко призвал европейцев прекратить покупать российскую нефть и газ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал европейцев прекратить покупать нефть и газ у страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко французскому телеканалу LCI.

"Прошу вас, прекратите покупать у Путина нефть и газ. Поскольку каждый час вы оплачиваете Путину 50 миллионов долларов. 50 миллионов. Каждый час. И эти деньги используются для того, чтобы убивать нас, украинцев. Это однозначно неприемлемо", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал срочно предоставить Украине самолеты, еще больше противовоздушного и противотанкового оружия.

"Когда мы говорим о закрытии неба над Украиной, и если НАТО хочет сохранять свой нейтральный статус, это возможно. Некоторые государства-участники НАТО имеют боевые самолеты, истребители, и они нам нужны. Другие государства-участники НАТО имеют системы противовоздушной обороны С-300. И они нам также нужны именно сейчас. Не за одну неделю. А именно сейчас. С тем, чтобы мы закрыли небо и над Киевом, и над атомными электростанциями, и над Украиной в целом", - отмечает Порошенко.

"Нам также нужны беспилотники, боевые дроны для борьбы с российскими военными колоннами. И они нужны нам. Вы имеете их в наличии. И это тот случай, когда помощь может быть оказана в течение считанных дней", - резюмировал Порошенко.

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