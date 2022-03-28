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Порошенко призвал ЕС к нефтяному эмбарго против России

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал европейских союзников ввести эмбарго на российскую нефть и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко в эфире польского телеканала Polsat News

"Нужно эмбарго. Эмбарго - это в первую очередь о прекращении финансирования Путина. К сожалению, сейчас Европа финансирует Путина в три-четыре раза больше, чем Украину. Это недопустимо", - отмечает Порошенко.

По его мнению, нам нужен ленд-лиз, так же как в 1941 году - все от продовольствия до амуниции.

"Второе: не столько закройте небо, ведь мы понимаем статус нейтралитета, а предоставьте нам самолеты, включая польские самолеты, дайте нам системы противовоздушной обороны, дайте их нашим солдатам, нашим пилотам - и мы закроем небо. Третий пункт - это второй фронт, все кроме солдат. Под вторым фронтом я имею в виду, в том числе санкции", - пояснил Порошенко.

Также он убежден, что Украине необходимо держать открытые двери для Украины в объединенной Европе.

"Мы должны получить статус страны-кандидата в Европейский Союз до конца года", - убежден Порошенко.

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ЕвросоюзПетр ПорошенкоРоссийская ФедерацияНефть