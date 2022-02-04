Порошенко призвал к единству все демократические силы

"И если сейчас весь мир объединился, если под лидерством наших партнеров мы объединились, почему Украина внутри не объединена? От нас ждут усиление государства", - подчеркивает Петр Порошенко.

По словам политика, сейчас ключевым приоритетом должна стать поддержка безопасности.

"И именно поэтому наша фракция настаивает вместе с нашими партнерами по демократической коалиции на внеочередном заседании парламента для того, что были внесены необходимые изменения в бюджет и резко увеличено финансирование Вооруженных сил Украины - относительно увеличения денежного обеспечения, по поддержке территориальных общин включительно с Киевской общиной для финансового обеспечения и совместного финансирования территориальной обороны. Как и увеличение Государственного оборонного заказа, и создание стратегических резервов, и сотрудничество с международными партнерами. Ведь это кратчайший путь к миру. Именно так мы можем сохранить мир, не дав Путину напасть", - отметил Порошенко.

Он также поблагодарил "УДАР" за мощную поддержку территориальной обороны в городе Киеве.

"Мы - государственники. И мы понимаем, что в условиях такой внешней угрозы мы все должны унять политические амбиции, политические страсти, уменьшить градус внутриполитического противостояния и объединиться для защиты государства. Мы способны это сделать", - резюмирует Порошенко.