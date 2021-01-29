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Порошенко призвал другие политсилы поддержать Зверобой на довыборах в 87 округе

Автор: РБК-Украина

Партия "Европейская солидарность" официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе 87 Марусю Зверобой. Такое решение принял съезд партии.

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Об этом говорится на сайте политсилы.

Лидер партии, пятый президент Петр Порошенко отметил, что совершенно не случайно именно в День памяти Героев Крут съезд выдвигает настоящую героиню войны против российской агрессии.

"Маруся Зверобой, которая вела абсолютно обычную жизнь, занималась бизнесом, но с первых дней войны она - женщина, мать - приняла решение, что ее место на фронте. Потому что ничего важнее за судьбу Украины не существует", - сказал Порошенко.

Он также призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Маруси Зверобой, чтобы противостоять пророссийским силам и олигархическому давлению по всей Украине.

"Я хочу призвать все демократические силы Украины: Маруся Зверобой - это не только и не столько про "Европейскую солидарность", это об Украине, о государственности. И победить мы можем, только когда объединимся. Мое обращение к "Голосу"- поддержите Марусю Зверобой. Мое обращение к "Батькивщине", "Свободе" - поддержите Марусю Зверобой. Не надо поддерживать Порошенко - поддержите Марусю. Мы должны победить", - заявил Порошенко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 28 марта 2021 года довыборы в Верховную раду на 87 округе. Голосование назначено в связи с тем, что нардеп Зиновий Андреевич сложил мандат.

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