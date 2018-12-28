Порошенко признан главным политиком 2018 года, - социологи

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По данным соцопроса, главным событием года в Украине и в мире было объединение церквей

Согласно результатам общенационального опроса, главным событием года в Украине и в мире было признано объединение церквей, а главным политиком года считают президента Петра Порошенко. Об этом заявила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прямой".

По ее словам, в Украине 24% граждан признали главным событием года в Украине и мире - объединение церквей.

"Это были открытые вопросы, то есть люди сами писали и события, и политика. Поэтому не такие большие цифры", - отметила Бекешкина.

Главным политическим событием года признаны протесты во Франции - 7%. Санкции против России, как международное событие - 4%, события в Армении - 3%.

"Политиком 2018 года люди назвали, как и в прошлом году, Петра Порошенко. В прошлом году было 10%, а в этом - 16%. Далее идет Тимошенко - 12%. В прошлом году было 6%. Затем Олег Ляшко - 6%, Зеленский и Юрий Бойко. Ну, и 25% не назвали ни одной кандидатуры", - рассказала Бекешкина.