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Порошенко визнаний головним політиком 2018 року, - соціологи

Новини » Політика    28.12.2018 - 12:58
Порошенко визнаний головним політиком 2018 року, - соціологи
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

За даними соцопитування, головною подією року в Україні і в світі було об’єднання церков

Згідно результатів загальнонаціонального опитування, головною подією року в Україні і в світі було визнано об’єднання церков, а головним політиком року вважають президента Петра Порошенко. Про це заявила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час прес-конференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прямий".

За її словами, в Україні 24% громадян визнали головною подією року в Україні та світі - об’єднання церков.

"Це були відкриті питання, тобто люди самі писали і події, і політика. Тому не такі великі цифри", - зазначила Бекешкіна.

Головною політичною подією року визнано протести у Франції - 7%. Санкції проти Росії, як міжнародна подія - 4%, події у Вірменії - 3%.

"Політиком 2018 року люди назвали, як і торік, Петра Порошенка. В минулому році було 10%, а в цьому - 16%. Далі йде Тимошенко - 12%. В минулому році було 6%. Потім Олег Ляшко - 6%, Зеленський та Юрій Бойко. Ну, і 25% громадян не назвали жодної кандидатури", - розповіла Бекешкіна.

 

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