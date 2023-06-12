Порошенко привіз у волонтерську пекарню електропіч - замість знищеної росіянами

За його словами, знадобилося кілька днів, щоб знайти і привезти у Херсон нове обладнання.

Команда Порошенка окрім пічки в перші дні після підриву Каховської ГЕС також організувала кілька гуманітарних конвоїв і привезла понад 150 тон допомоги, яку далі передають евакуйованим.

"У наших ворогів є багато жахливих варварських "традицій війни". Одна з них - позбавляти людей хліба. Під час Голодоморів, під час окупації, і навіть зараз. Є у них таке схиблене збочене бажання - мучити людей голодом. Розбомбити, посікти будівлю уламками, розтрощити обладнання - це те, що зробили росіяни. Але нас нічого не зупинить. Наших пекарів нічого не зупинить. Херсонському нескореному хлібу - бути", - наголосив Порошенко.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Сьому добу відбувається ліквідація наслідків у зоні підтоплення, до якої потрапили 80 населених пунктів, розташованих на правому та лівому березі Дніпра у Херсонській області. Окупанти, які спочатку заявили про "раптове" підвищення рівня води, нібито почали "евакуацію". Але за фактом вона не проводиться, люди змушені сидіти на дахах затоплених будинків без можливості врятуватись.

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