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Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус

Фото: Петро Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Зараз ворог дуже нервує. То він сам над собою підіймає над Кремлем безпілотники, то сам їх героїчно збиває для того, щоб нас звинуватити. Я хочу сказати, що якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться. Ми ці цирки влаштовувати не будемо", - заявив Порошенко.

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Петро Порошенко