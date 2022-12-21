Порошенко привіз пікап та електрообладнання у 46-ту бригаду

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав пікап, генератор та зарядну станцію 46-й бригаді, що воює нині під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

За його словами, на бахмутському напрямку дуже потрібні такі машини, бо це - мобільність хлопців, а ще підвезення боєприпасів, порятунок поранених.

Як відомо, у цій бригаді воює лідер ГО "Брати по зброї", депутат Київради Олександр Погребиський.

"Наш Олександр Погребиський бореться проти російського ворога вже не перший рік. Він навалював окупантам ще до того, як це стало мейнстрімом. З 2015 року Саша був на найгарячіших напрямках. Сьогодні він знову там, де пекло, де горить під ногами земля і палає небо", - повідомив Порошенко.