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Порошенко привез пикап и электрооборудование в 46-ю бригаду

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Среда 21 декабря 2022 18:39
Порошенко привез пикап и электрооборудование в 46-ю бригаду Фото: Александр Погребиский и Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал пикап, генератор и зарядную станцию 46-й бригаде, воюющей сейчас под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

По его словам, на бахмутском направлении очень нужны такие машины, потому что это - мобильность ребят, а еще подвоз боеприпасов, спасение раненых.

Как известно, в этой бригаде сражается лидер ОО "Братья по оружию", депутат Киевсовета Александр Погребиский.

"Наш Александр Погребиский борется против российского врага уже не первый год. Он наваливал оккупантам еще до того, как это стало мейнстримом. С 2015 года Саша был на самых горячих направлениях. Сегодня он снова там, где ад, где горит под ногами земля и горит небо", - сообщил Порошенко.

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Петр Порошенко Бахмут
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