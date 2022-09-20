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Порошенко привіз на фронт безпілотники для коригування артилерійського вогню і розвідки

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Вівторок 20 вересня 2022 11:21
Порошенко привіз на фронт безпілотники для коригування артилерійського вогню і розвідки Фото: Петр Порошенко привіз на фронт безпілотники (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

П'ятий президент Петро Порошенко побував на південному напрямку і передав українським військовим комплекс БПЛА оперативного рівня "Очі Арти" на базі безпілотників "Poseidon".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Ми сьогодні поставили дуже складну, дуже круту техніку, яка здатна протидіяти засобам радіоелектронної боротьби Росії, забезпечувати надійну інформацію щодо корегування артилерійського вогню. Яка в рази підвищить ефективність застосування і буде рятувати життя українських воїнів і забезпечувати просування і наступ", - пояснює Порошенко.

За його словами, угода з виробниками БПЛА Poseidon коштує майже 4 млн доларів. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.

"Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним. Дякую ГО "Справа громад" і кожному, хто своєю гривнею долучився до проекту "Очі арти", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, перший комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для десантно-штурмових військ, куплений Фондом Порошенка та волонтерами, надійшов у ЗСУ 31 липня. У рамках проекту також проводиться підготовка операторів для цих БПЛА.

В цілому ж, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.

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